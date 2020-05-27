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صنعاء - ياسمين الخيامي - مصدر مقرب من الفريق "صغير بن عزيز" يروي القصة الكاملة لاغتياله وكيف باشر مسلحون الاجتماع بالرصاص الحي بعد وصول الصاروخ الحوثي مباشرة ؟!!

كشف مصدر مقرب من رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير بن عزيز عن الجهة الحقيقة التي حاولت اغتيال الأخير بعد حادثة الهجوم الصاروخي الذي استهدفه برفقة عدد من قيادات الجيش الوطني بمعسكر صحن الجن بمحافظة مأرب.

وقال المصدر أن مسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لحزب الإصلاح اقتحموا قاعة الاجتماعات بعد حدوث الانفجار الصاروخي مباشرة وباشروا بإطلاق الرصاص الحي باتجاه الفريق بن عزيز وعدد من الضباط المرافقين له مما تسبب بمقتل نجله فهد وعدد من الضباط التابعين له وإصابة رئيس هيئة الأركان بإصابات بليغة دخل على إثرها في غيبوبة وتعرض لنزيف حاد في منطقة الدماغ.

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مصدر مقرب من الفريق "صغير بن عزيز" يروي القصة الكاملة لاغتياله وكيف باشر مسلحون الاجتماع بالرصاص الحي بعد وصول الصاروخ الحوثي مباشرة ؟!!

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وأشار المصدر إلى إن مليشيا حزب الإصلاح سبق وأن نسقت مع الحوثيين ورفعت الإحداثيات عن مكان اجتماع قيادات الجيش الوطني بهدف اغتيال رئيس هيئة الأركان العامة لافتا إلى أن وزير الدفاع وعدد من القيادت العسكرية المحسوبة على مليشيا الإخوان لم يصابوا بأي أذى وأن الاخبار التي روج لها اعلامهم حول إصابتهم في الحادثة مفبركة وليس لها اساس وعارية عن الصحة.

وأضاف المصدر أن مليشيا الإخوان خططت لاغتيال رئيس هيئة الأركان العامة نتيجة اتهامهم له بالعمل لصالح المشروع الإماراتي في اليمن ومن داخل صفوف الجيش الوطني.

واستهدف هجوم صاروخي مساء الثلاثاء اجتماعا عسكريا رفيعا في مأرب، ترأسه وزير الدفاع الفريق محمد المقدشي وحضره رئيس الأركان اللواء صغير عزيز وعدد من كبار قادة الجيش مما تسبب بمقتل وإصابة عدد كبير من قيادات الجيش الوطني في مأرب بينهم فهد صغير عزيز نجل رئيس هيئة الأركان العامة.