أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 عدن - الخليج 365 ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لمساء هذا اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020 وهي كالتالي :

المخا تتسلم الدفعة الأولى من المعدات العلاجية الخاصة بوباء كورونا https://www.elyamnelaraby.com/482578/ رئيس هيئة الأركان يعلق على استشهاد نجله وعدد من أقاربه في قصف للحوثيين https://www.elyamnelaraby.com/482580/ مجموعة هائل سعيد تتكفل بسداد رواتب عاملي أربعة مستشفيات في اليمن https://www.elyamnelaraby.com/482584/ منتسبو المشتركة: العيد كان بمثابة سحب تمطر علينا عزائم وهمم عالية لا تقارن "استطلاع" https://www.elyamnelaraby.com/482586/ اضطراب جوي ملحوظ شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى https://www.elyamnelaraby.com/482592/ هاني بن بريك يؤيد دعوات تشكيل مقاومة جنوبية في وادي حضرموت Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/482594/ النقيب : القوات المسلحة الجنوبية أثبتت كفاءتها في الجمع بين الدفاع والهجوم https://www.elyamnelaraby.com/482595/ أبين .. قبائل المحفد تعلن رفضها وإدانتها لإنتهاكات الإخوان بحق أبنائها https://www.elyamnelaraby.com/482607/ مقاتلات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة https://www.elyamnelaraby.com/482610/ تدمير منظومة إتصالات للحوثيين في حجة https://www.elyamnelaraby.com/482611 التحالف يسقط طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون نحو مدينة نجران https://www.elyamnelaraby.com/482618/ منظمة حقوقية تتهم الميليشيات بإنتهاك بروتوكولات الصحة العالمية https://www.elyamnelaraby.com/482619/

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