ميليشيا الوفاق تستخدم الطائرات الإنتحارية على طريقة الحوثيين .. شاهد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد قائد عسكري في الجيش الليبي، أن قوات حكومة الوفاق استخدموا اليوم الأربعاء طائرات انتحارية بدون طيار، وهو أسلوب جماعة الحوثي في اليمن.



وقال اللواء فوزي المنصوري آمر محور عين زارة وقوة عمليات اجدابيا، إن ”ميليشيات الوفاق الإرهابية تستخدم نفس الطائرات المسيرة التي استخدمها الحوثيون في اليمن في السابق لمهاجمة منشآت النفط السعودية، الأمر الذي يؤكد وجود علاقات بين الحوثيين وجماعة الوفاق الخاضعين لسيطرة الإخوان المسلمين“.

وأضاف المنصوري أن ”الطائرة المقصودة هي طائرة مسيرة تكتيكية انتحارية من طراز (ألباغو) ذات الجناح الثابت المعروفة باسم (الكاميكاز)، والتي تعمل على تفجير نفسها حال اقترابها من الهدف، والمصنعة من قبل شركة (إس تي إم) التركية للصناعات الدفاعية، وهي نفس الطائرة التي استخدمها الحوثيون في اليمن“.

Advertisements

وأشار إلى أن ”وحدات الجيش دحرت قوات السلطان المعتوه، (يقصد أردوغان) أثناء هجومها على محور عين زارة ومحوري المطار والكاريزما بجنوب طرابلس، وما استجد في الهجوم هو استخدام الميليشيات هذه الطائرات التي تقوم بتفجير نفسها فور اقترابها من هدفها“.

وبين أن ”الدفاعات الأرضية تمكنت من إسقاط واحدة منها في محور عين زارة“.

وعرض المنصوري في الفيديو ما تبقى من الطائرة، مؤكدا أن ”قوات الجيش هزمت الميليشيات رغم ما يقومون به من استجلاب الأسلحة والمرتزقة، وهجوم اليوم شاركت به حوالي 10 طائرات انتحارية، ورغم ذلك تمكن الجيش من صدهم وتكبيدهم خسائر فادحة في الأرواح والآليات والذخائر“