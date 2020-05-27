الميليشيات تفاقم من الأوضاع بالتزامن مع تفشي كورونا والأمم المتحدة تحذر

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
فاقمت ميليشيا الحوثي الإيرانية من الأوضاع في ظل تفشي فيروس كورونا، حيث حذرت الأمم المتحدة من انهيار العمل الإغاثي في ظل المسار الحالي.
وقال تشارلي ياكسلي المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في إفادة عبر الإنترنت: «نحن بصدد الوصول إلى نقطة انهيار محتمل في برامجنا حيث قد يتعين وقف الكثير من برامجنا خاصة برامجنا للمساعدة النقدية لليمنيين النازحين داخلياً إذا لم نحصل على تمويل إضافي قريباً» مع انتشار فيروس «كورونا» في البلاد.
وأضاف: «نحن نشهد عدداً متزايداً من الأسر التي تلجأ إلى آليات تكيف ضارة مثل الاستجداء وتشغيل الأطفال وتزويج الأطفال من أجل البقاء».
وقال إن المفوضية تقدم برامج مساعدات نقدية لنحو مليون نازح داخلياً يعتمدون على هذه المساعدات في الحصول على الغذاء والدواء والمأوى.
ويعاني سكان البلاد من واحد من أدنى مستويات المناعة من الأمراض في العالم.
وقالت إليزابيث بيرز المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي خلال الإفادة «الوضع الإنساني في اليمن قد يخرج عن السيطرة إذ إن مرض كوفيد 19 يهدد السكان الذين أرهقتهم سنوات الحرب».
وأضافت أن الجائحة تهدد الواردات الغذائية. وتابعت «يتوقع صندوق الأغذية العالمي أن يدفع فيروس «كورونا» بأعداد كبيرة من الأطفال في اليمن إلى سوء التغذية الحاد»، مضيفة أن أكثر من مليوني طفل يعانون منه بالفعل
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