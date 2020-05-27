شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر منظمة حقوقية تتهم الميليشيات بإنتهاك بروتوكولات الصحة العالمية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

إتهمت منظمة حقوقية محلية، ميليشيا الحوثي الإنقلابية بإنتهاك بروتوكولات الصحة العامة على المستوى العالمي .

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وقالت منظمة سام «حقوقية أهلية مقرها جنيف» في بيان إن «الميليشيا منحت أجهزتها الأمنية، كجهاز الأمن الوقائي، سلطة التتبع والاعتقال والبلاغ والحجر بعيداً عن المؤسسات الصحية، ما يشكل قلقاً بشأن حقوق الإنسان، وانتهاك للإجراءات الصحية الاحترازية المعمول بها وفقاً لبروتوكولات الصحة العامة على المستوي العالمي».

وذكرت بأن العدد الحقيقي للإصابات بفيروس «كورونا» في مناطق الحوثيين يتجاوز المئات وربما الآلاف من الإصابات المؤكدة، حسب شهادات جمعتها المنظمة، فيما الوفيات قد تصل إلى المئات