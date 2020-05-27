الميليشيات تقتل سائق حافلة لنقل الركاب في الجوف

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أقدمت عناصر المليشيا على قتل سائق حافلة لنقل الركاب في إحدى نقاطها المنتشرة بين مديرتي الحزم عاصمة المحافظة ومديرية المصلوب. ‏



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ووفق مصادر محلية فإن الحادثة أتت وسط صراع أجنحة بين عناصر مليشيا الحوثي المنحدرين من محافظة الجوف وأولئك القادمين من محافظة صعدة حول المناصب والجبايات، إذ يتهم الطرف الأول الأخير بالاستحواذ على المواقع المهمة وتعيين المنحدرين من الجوف في المناصب الهامشية.

المصادر ذكرت وفقا لـ"البيان"، أن المنتمين للمليشيا من م حافظة الجوف والذين لعبوا دوراً خيانياً أسهم في إسقاط عاصمة المحافظة اتهموا القادمين من صعدة باستخدامهم كوقود للحرب، بحيث يسهلون لهم عملية السيطرة على عاصمة الجوف ، وأن مجاميع من هؤلاء انسحبوا من الجبهات على خلفية هذا الصراع، حيث استأثر القادمون من صعدة على المواقع المرتبطة بالموارد المالية والسيطرة على ممتلكات التجار