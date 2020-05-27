شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عمر البشير إلى المستشفى والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نقلت السلطات السودانية، الرئيس السابق عمر البشير وعدد من معتقلي نظامه إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج.
وأعلنت مصادر سوادنية، أنه سيتم إعادة "البشير" إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية، إذ اشتكى من اكتئاب نفسي إلى جانب الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.
وكان قد تم نقل القيادي أحمد هارون من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ما تردد.
كانت هذه تفاصيل خبر نقل عمر البشير إلى المستشفى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على يمن تايم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.