شكرا لقرائتكم خبر عن نقل عمر البشير إلى المستشفى والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت السلطات السودانية، الرئيس السابق عمر البشير وعدد من معتقلي نظامه إلى مستشفى يونيفرسال ببحري لتلقي العلاج.

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وأعلنت مصادر سوادنية، أنه سيتم إعادة "البشير" إلى سجن كوبر عقب إجراءات الفحوصات الصحية، إذ اشتكى من اكتئاب نفسي إلى جانب الآلام التي يعاني منها بسبب العملية الجراحية.

وكان قد تم نقل القيادي أحمد هارون من مستشفى الشرطة إلى يونيفرسال بعد أن تأكد عدم إصابته بكورونا على عكس ما تردد.