انباء عن مصرع سعوديين الى جانب بن عزيز في مأرب

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب
تفيد المعلومات الواردة من محافظة مأرب عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان، اثر الضربة البالستية التي استهدفت، امس الثلاثاء، اجتماع لعدد من القيادات العسكرية بينهم وزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان بحكومة المرتزقة.
وكانت وسائل اعلام تابعة للمرتزقة قد اعترفت بمصرع نجل المرتزق صغير بن عزيز وابن اخيه وخمسه من مرافقيه بالضربة التي استهدفت معسكر صحن الجن والقتلى والجرحى هم:
1- النقيب المرتزق فهد صغير حمود بن عزيز.
2 ملازم عبدالقوي علي حمود بن عزيز.
3 ملازم صخر امين صادق كزمة.
4 ملازم عمر العري.
5 عتيق العيدي
6 صدام العيدي.
7بشير القدمي.
مصادر محلية اشارت الى ان صغيرر ابن عزيز اصيب ايضاً ومن ضمن القتلا ايضاً 13 اخرين بينهم سعوديين.
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