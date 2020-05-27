شكرا لمتابعة خبر عن اللواء البحسني : يقدم أربع خطط أمنية لرئيس هادي وقيادة التحالف .. لهذا الهدف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف محافظ حضرموت اللواء فرج البحسني عن تقديمه لأربع خطط أمنية لرئيس الجمهورية وقيادة التحالف لحفظ الأمن في وادي حضرموت, مؤكدا في ذات الوقت على ضرورة التعجيل في تنفيذ الخطة الأمنية لمنطقة الوادي، لوضع حد لعمليات الاغتيالات.

وطالب محافظ حضرموت بالتعجيل في تنفيذ هذه الخطط، داعيًا الأهالي للمساهمة في حفظ الأمن بمديرياتهم ومناطقهم.

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

شاهد : من هو الشخص الذي ارتمت الفنانة "نانسي عجرم" في حضنه وأثارت جدلاً واسعاً في جميع شبكات التواصل (صور وتعليقات صادمة)

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

مذيعة الجزيرة علا الفارس تهز الخليج وتستفز السعوديين بكلمتين فقط ..وشمس الكويتية تفقد صوابها وترد بهذه الطريقة

بالفيديو .. مذيعة MBC “لجين عمران“ تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال إماراتي .. وورطتها مع أطباء التجميل !

شاهد : الفنانة المغربية مريم حسين تبصق في وجه رامز جلال وتسبه.. هذا ما قالته عن الـ 10 مليون دولار (فيديو)

Advertisements

هل تذكرون ’’سارة’’ زوجة ”العكيد معتز” نجم ’’باب الحارة’’ شاهد كيف ظهرت بشكل جذاب وجمال فاتن لن تعرفها (صور)

مغتصب أطفال الرياض .. مغردون يطلون هاشتاق يتصدر ترند السعودية .. تفاصيل مدهشة

أسيل عمران تُثير غضب الشارع السعودي بعد ظهورها في مسلسل “مخرج 7” وكلامها بشأن المثلية.. شاهد

ملياردير سعودي يتزوج اجمل نجمة في مسلسل "باب الحارة" ويضع شرطين .. والنجمة توافق على كل شروطه من بينها ترك المسيحية ودخول الاسلام

أخيرآ : خادمة نانسي عجرم تحسم الجدل وتعترف أمام القاضي بالعمل الفاضح الذي كان يقوم به زوج نانسي أثناء دخول الشاب السوري فقتله خشية من الفضيحة (تفاصيل)

|| لمتابعة جميع أخبار الخليج 365 عبر " Google news " أولاً بأول لكي لا يفوتك أي جديد

جاء ذلك في بيان للمحافظ، نعى فيه مدير أمن شبام وثلاثة من مرافقيه قتلوا بانفجار عبوة ناسفة.. مشددًا على الأجهزة الأمنية والعسكرية سرعة ملاحقة وضبطِ الجناة.

وتساهم المناطق الشاسعة والمفتوحة بمديرية الوادي في حضرموت، حسب مراقبين، في تزايد نشاط التنظيمات المسلحة أبرزها تنظيم القاعدة الذي أعلن مسؤوليته عن عمليات اغتيال سابقة.

وتنوعت حوادث القتل والاغتيال بوادي حضرموت خلال العامين الماضيين، بين استهداف عسكريين وأمنيين ومدنيين، مع دعوات مستمرة للسلطة المحلية والحكومة الشرعية، بدعم الأجهزة الأمنية ووضع حد للاختلالات الأمنية المتزايدة في المحافظة.