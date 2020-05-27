شكرا لمتابعة خبر عن مسؤول عسكري رفيع : الجيش الوطني في أبين ثابت وهدفه استعادة الدولة ومليشيات المجلس الإنتقالي مفلس عسكرياً وإعلامياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مسؤول عسكري رفيع فضل عدم ذكر اسمة أن قوات الجيش في أبين ثابتة في مواقعها وعينها على على العاصمة المؤقتة عدن.

وسخر المصدر من الإشاعات ألتي تنشرها مليشيات المجلس الانتقالي من وقت لآخر، مؤكدا أن المليشيات وصلت إلى حالة إفلاس إعلامي وعسكري وعمدت إلى نشرت الشائعات والأكاذيب.

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وأضاف المصدر أن معنويات أبطال الجيش الوطني عالية وهمهم تناطح السحاب وعزائمهم لن تلين نتيجة الأهداف والغايات السامية والنبيلة ألتي يسعون لتحقيقها في ربوع الوطن وتثبيت شرعية الدولة دون غيرها.

ولفت أن من كانت هذه المبادئ العظيمة هي هدفه فلا تشغله ترهات أو أكاذيب المليشيات مهما عملت فهو ديدنها في شمال الوطن وجنوبه.