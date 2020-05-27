شكرا لمتابعة خبر عن المجلس الانتقالي : يبلغ السعودية رفض الامارات والرياض وافقت على طلبهم .. ومصادر خاصة تكشف طبيعة التفاهمات واللقاءات بين الطرفين (تفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بعد يومين من نشر موقع «مأرب برس» خبرا حول اخضاع السعودية ،قيادات الانتقالي ، للحجر الصحي ، تداول اعلام الانتقالي اخبارا عن عقد مباحثات مباشرة مع القيادة السعودية.

وقالت مصادرنا بأن الانتقالي ، ابلغ السعودية، رفض الامارات دعم عدن بأي مشتقات نفطية ، وهو الامر الذي دفع عيدروس ووفده لمطالبة السعودية باغاثة عدن بمشتقات نفطية.

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السعودية وافقت على تقديم منحة المشتقات النفطية الإسعافية ،وتم اعتمادها يوم أمس،طبقا للمصادر.

يذكر ان أعضاء الوفد المرافق لعيدروس الزبيدي هم أعضاء في مايسمى هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي وهم: (ناصر محمد الخبجي، وعلي عبدالله الكثيري، وعبدالرحمن شيخ اليافعي، ومحمد الغيثي).