شكرا لمتابعة خبر عن مصدر عسكري : يكشف حقيقة استشهاد الفريق صغير بن عزيز و8 ضباط اخرين في هجوم صاروخي على مدينة مأرب (الاسماء والتفاصيل) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر محلية ان هجوم صاروخي للحوثيين نفذته جماعة الحوثي مساء الثلاثاء ادى الى استشهاد عدد من الضباط بينهم نجل رئيس هيئة الاركان العامة الفريق صغير بن عزيز.

وحسب افادة ‏مصدر عسكري لموقع ‎"راي اليمن" عن استشهاد ثمانية ضباط وجنود بينهم نجل رئيس الأركان الفريق صغير بن عزيز "فهد"في هجوم صاروخي للحوثيين على مأرب وسط اليمن.

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وقال المصدر ان الهجوم استهدف مقر العمليات المشتركة التي يترأسها الفريق صغير بن عزيز مما أدى لاستشهاد ثمانية ضباط وجنود مقربين من الفريق بن عزيز الذي نجا من الهجوم.

وأوردت مصادر اسماء الشهداء الذين سقطوا خلال القصف الحوثي على مقر العمليات المشتركة بمأرب وهم:

الشهيد النقيب فهد صغير حمود بن عزيز

الشهيد ملازم عبدالقوي علي حمود بن عزيز

الشهيد ملازم صخر امين صادق كزمة

الشهيد ملازم عمر العري

الشهيد عتيق العيدي

الشهيد صدام العيدي

الشهيد بشير القدمي