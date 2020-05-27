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صنعاء - ياسمين الخيامي - ليس «بن مبارك».. الكشف عن رئيس الوزراء القادم لـ«الحكومة التوافقية» بين الشمال والجنوب .. (سيرة ذاتية)

يرى مراقبين قريبين من رئاسة الحكومة الشرعية بأنه هناك ترتيبات بعودة الشيخ راجح باكريت رئيساً لمجلس الوزراء خليفا لمعين عبدالملك سعيد ضمن التشكيلة الحكومية القادمة التي نصت عليها اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ويعد الشيخ راجح باكريت من الدائرة المقربة من الرئيس عبدربه منصور هادي ودول التحالف العربي وذلك بعد نجاحه المبهر منذ تعيينه محافظا لمحافظة المهرة بتاريخ ٢٧ نوفمبر ٢٠١٧م.

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ويحظى الشيخ راجح باكريت بدعم شعبي وحكومي وإقليمي ودولي، ووفق مصادر مقربة من الرئاسة افصحت بأن الشيخ راجح باكريت الخيار الاقوى للشرعية بعد ضعفها المستمر بادارة المناطق المحررة على المستوى الخدمي والامني.

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ويرى مراقبون بأن التسريبات بتعيين الشيخ راجح باكريت رئيسا لمجلس الوزراء بعد تواجد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس الزبيدي بالرياض بدعوة من ولي العهد السعودي.

وأكد المصدر بأنه الشيخ راجح باكريت من اقوى الخيارات التي يتوافق عليها الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي وبدعم المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعم دول دائمة العضوية بمجلس الأمن.

وأكد المراقبون بأن الرئيس عبدربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي يروا بأن باكريت الشخصية الشابة الجنوبية التي سوف تحقق نجاحات واسعة بالمجال الخدمي والتنموي والعسكري والأمني.

التعرف على السيرة الذاتية للشيخ راجح باكريت (خيار الشرعية الاقوى).

1_ الشيخ راجح سعيد علي باكريت .

2. من مواليد مديرية حوف محافظة المهرة سنة 1975م .

3. خريج ثانويه عامه 1994م

4. حاصل على بكالريوس اداره اعمال .

5. انتسب الى سلك التربية والتعليم في محافظة المهرة ، وعمل مدرسا منذ 1996م إلي 2000م .

6. عين مستشارا لمحافظ المهرة لشؤون الأمن في عام 2013م .

7. تم تكليفه من قبل الاخ الوزير محمد ناصر لمكافحة التهريب عام 2014م .

8. كلف مدير فرع الأمن القومي في المهرة عام 2015م .

9. أحد الشيوخ في المهرة ، وشيخ ضمان من قبل شؤون القبائل في المهرة .

10. عين محافظا للمهرة في 27 نوفمبر 2017

11. عين عضو مجلس الشورى بتاريخ 23 فبراير 2020م.

وكانت مصادر اعلامية قد سربت في وقت سابق بأن هناك مساعي لتعيين احمد عوض بن مبارك في منصب رئيس الوزراء خلفا للدكتور معين عبدالملك الذي عرف بفساده وفشله في ادارة الدولة وزادت المرحلة تعقيدا وانهارت مؤسسات الدولة منذ تعيينه.