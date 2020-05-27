شكرا لمتابعة خبر عن عاجل.. معين عبدالملك يوافق والرئيس يرفض والخلافات تتعمق وهذا موقف عيدروس الزبيدي والسفير السعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل.. معين عبدالملك يوافق والرئيس يرفض والخلافات تتعمق وهذا موقف عيدروس الزبيدي والسفير السعودي

معين عبدالملك يوافق والرئيس يرفض والخلافات تتعمق وهذا موقف عيدروس الزبيدي والسفير السعودي:

افادت مصادر أن رئيس الوزراء معين عبدالملك وافق على شروط الانتقالي تشكيل حكومة وتعيين محافظي لعدن وشبوة قبل الملحق العسكري والأمني مشيرا إلى الحكومة القادمة سوف تلتزم بتنفيذ.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:

عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن رسميا قرار صارم اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار )

عاجل: الامارات تباغت الجميع وتقدم للرئيس هادي عرض مغري تسيل له اللعاب مقابل تنفيذ طلب واحد..لن تصدق ماهو العرض الاماراتي وكيف كان رد الرئيس هادي صادما

Advertisements

عاجل..متعافي يمني من «كورونا» يبعث رسائل ومناشدات «عاجلة» لكل ابناء المحافظات اليمنية لحمايتهم وعائلاتهم من «الوباء الفتاك»..لن تصدق ماذا قال

عاجل: واخير انتصر الانتقالي ووجه ضربة قاضية للوزير الجبواني وامر قهري يبعده عن الجنوب نهائيا وترحيله الى هذه الدولة الافريقية رغما عن انفه ( ليست مصر)



عاجل وفي غابة الخطورة..هاني بن بريك يصعق الجميع ويكشف عن مصير مرعب وكارثي لنجل الرئيس هادي والقادة العسكريين التابعين للشرعية قبل اقتحام زنجار

عيدروس الزبيدي في المقابل وافق على ان يشكل الحكومة رئيس الوزراء معين عبدالملك مقابل ان يحصل الانتقالي على ثمان حقائب وزارية ويتم التشاور معه في تعيين المحافظين.

المصادر أكدت ان رئيس الوزراء معين عبدالملك ودعم من السفير السعودي والمجلس الانتقالي اصبح ما بين قوسين او ادنى من رئاسة الحكومة.