مقاتلات التحالف العربي تدمر مخزن أسلحة للحوثيين في صعدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 متابعات_ الخليج 365 دمرت مقاتلات التحالف العربي، مخزن أسلحة تابع لميليشيا الحوثي الإنقلابية في مديرية كتاف، التابعة لمحافظة صعدة.

Advertisements ووفق ما ذكره محور كتاف القتالي فإن مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات ، مخزناً رئيسياً للأسلحة والذخائر بالقرب من وادي الفرع التابع لمديرية كتاف فدمرته، حيث سمعت أصوات انفجارات عنيفة عقب الغارات كما شوهت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان المستهدف. وقتلت عناصر مليشيا الحوثي التي تتولى حراسة المخزن وتتمركز بجواره

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