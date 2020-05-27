- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبين .. قبائل المحفد تعلن رفضها وإدانتها لإنتهاكات الإخوان بحق أبنائها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت قبائل مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، رفضها وإدانتها لـ“الانتهاكات“ التي تمارسها قوات أمنية تابعة لمحافظة شبوة، متهمة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، بحق الأهالي في محافظة أبين، من ”اقتحام للمنازل وعمليات الاختطاف“.
واعتبرت القبائل في لقاء تشاوري عمليات الاقتحام التي وقعت الخميس الماضي في إحدى القرى السكنية شرقي المديرية، ممارسات ”مهينة لنا جميعًا، والانتصار لها مسؤوليتنا جميعًا“، مؤكدة احتفاظها ”بحق الرد قانونياً وقبلياً في الزمان والمكان المناسبين وبما يضمن رد الاعتبار للجميع“ .
وحمّلت القبائل السلطات المحلية في محافظة شبوة ”المسؤولية الكاملة ممثلة بالمحافظ، والقيادات الأمنية المباشرة لتلك الميليشيات الإجرامية التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين“،حسب تعبير البيان.
وناشدت القبائل قيادة التحالف العربي بوضع حد لـ"عربدة" تلك الميليشيات الإجرامية في محافظة شبوة، وبطشها العدواني تجاه المواطنين، وحمايتهم باعتبار التحالف العربي المسؤول والراعي، وعدم غض الطرف عن تلك الجرائم والاعتداءات المتكررة .
ودعت المنظمات العربية والدولية، الحقوقية والإنسانية، إلى ”القيام بمهامها الإنسانية في حماية المواطنين من الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الإخوانية الخارجة عن القانون“ .
واقتحمت وحدات من القوات الخاصة التابعة لمحافظة شبوة، الخميس الماضي، منازل مواطنين واختطفت عددًا من أبناء إحدى قبائل المنطقة، واقتادتهم إلى منطقة مجهولة بقرية الخديرة شرقي مديرية المحفد في محافظة أبين
كانت هذه تفاصيل خبر أبين .. قبائل المحفد تعلن رفضها وإدانتها لإنتهاكات الإخوان بحق أبنائها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.