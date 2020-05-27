أبين .. قبائل المحفد تعلن رفضها وإدانتها لإنتهاكات الإخوان بحق أبنائها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت قبائل مديرية المحفد بمحافظة أبين، اليوم الأربعاء، رفضها وإدانتها لـ“الانتهاكات“ التي تمارسها قوات أمنية تابعة لمحافظة شبوة، متهمة بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، بحق الأهالي في محافظة أبين، من ”اقتحام للمنازل وعمليات الاختطاف“.



واعتبرت القبائل في لقاء تشاوري عمليات الاقتحام التي وقعت الخميس الماضي في إحدى القرى السكنية شرقي المديرية، ممارسات ”مهينة لنا جميعًا، والانتصار لها مسؤوليتنا جميعًا“، مؤكدة احتفاظها ”بحق الرد قانونياً وقبلياً في الزمان والمكان المناسبين وبما يضمن رد الاعتبار للجميع“ .

Advertisements

وحمّلت القبائل السلطات المحلية في محافظة شبوة ”المسؤولية الكاملة ممثلة بالمحافظ، والقيادات الأمنية المباشرة لتلك الميليشيات الإجرامية التي تتبع جماعة الإخوان المسلمين“،حسب تعبير البيان.

وناشدت القبائل قيادة التحالف العربي بوضع حد لـ"عربدة" تلك الميليشيات الإجرامية في محافظة شبوة، وبطشها العدواني تجاه المواطنين، وحمايتهم باعتبار التحالف العربي المسؤول والراعي، وعدم غض الطرف عن تلك الجرائم والاعتداءات المتكررة .

ودعت المنظمات العربية والدولية، الحقوقية والإنسانية، إلى ”القيام بمهامها الإنسانية في حماية المواطنين من الاعتداءات التي تقوم بها الميليشيات الإخوانية الخارجة عن القانون“ .

واقتحمت وحدات من القوات الخاصة التابعة لمحافظة شبوة، الخميس الماضي، منازل مواطنين واختطفت عددًا من أبناء إحدى قبائل المنطقة، واقتادتهم إلى منطقة مجهولة بقرية الخديرة شرقي مديرية المحفد في محافظة أبين