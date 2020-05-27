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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طارق صالح يعزي الفريق صغير بن عزيز بإستشهاد نجله ومرافقيه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
أعرب قائد المقاومة الوطنية، قوات حراس الجمهورية في الساحل الغربي، العميد طارق محمد عبدالله صالح، عن تعازيه الحارة لرئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن، صغير بن عزيز، في إستشهاد نجله ونجل شقيقه ومرافقيه .
وقال طارق صالح في تغريدة له بتويتر، "أجريت اتصال هاتفي بالفريق الركن صغير بن عزيز رئيس هيئة الاركان العامة لتعزيته باستشهاد ولده النقيب فهد وولد أخيه الملازم عبدالقوي وخمسة من مرافقيه في استهداف حوثي غادر" .
وأضاف "وجدته بمعنويات عالية وهمة تعانق السحاب وثقة بالنصر .. لشهداء الوطن المجد والخلود ولليمن النصر"
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