مركز الملك سلمان ينفذ مشروع لمكافحة الملاريا في المحافظات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشروعًا لمكافحة مرض الملاريا في اليمن، امتدادًا للجهود الإنسانية في مكافحة مختلف الأوبئة و الأمراض الفتاكة.



وذكر تقرير نشرته وكالة الانباء السعودية، ان المركز وبالشراكة مع منظمة الصحة العالمية وقعا على برنامج تنفيذي بقيمة تزيد على 10.5 مليون دولار أمريكي، لمكافحة وباء الملاريا والوقاية منه في اليمن لمدة تصل إلى 18 شهرا تغطي كافة المحافظات اليمنية الموبوءة بالمرض، و يتضمن المشروع أكثر من 50 نشاطا و يستفيد منه 7 ملايين فرد في كافة المحافظات المصابة.

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ويشمل المشروع تأمين أدوية علاج الملاريا بنوعيه العادي و الوخيم للمرضى اليمنين في جميع المحافظات اليمنية، ودعم مخازن منظمة الصحة العالمية والحكومة اليمنية بمجموعة كبيرة من الأدوية كمخزون احتياطي كافي لتغطية أي احتياج طارئ في حال حدوث تفشي للوباء.

كما يعمل المركز من خلال المشروع على تأمين المعدات والتجهيزات المخبرية اللازمة ومستهلكاتها لتشخيص الملاريا في المستشفيات و المراكز الصحية في المحافظات اليمنية الموبوءة، و تأمين وتوزيع الناموسيات المشبعة التي تكفي لتغطية مليون و300 ألف فرد على أن توزع على النازحين وفي المناطق الأكثر تضررا، وتأمين أكثر من 1,500 مضخة آلية بكامل ملحقاتها، فضلًا عن تأمين المبيدات الحشـرية الخارجية والداخلية وتوزيعها لذوي الاختصاص، والرش الضبابي للمناطق المتضـررة والمستهدفة لمكافحة البعوض، والرش الضبابي داخل البيوت والمدارس والأسواق (رش داخلي) لنشاطين مختلفين وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

ويعمل المشروع التنفيذي كذلك على تهيئة مركزين لعلاج حالات الملاريا الوخيمة و7 مستشفيات مركزية ودعمها بالمعدات التشخيصية والعلاجية والأدوية والمستهلكات الطبية لاستقبال حالات الملاريا، ودعم برنامج مكافحة الملاريا الوطني بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بابتعاث 10 أطباء من البرنامج لتلقي دورات تدريبية مكثفة ومتخصصة في الدول المجاورة.

كما تضمن المشروع أكثر من نشاط لدحر وباء حمى الضنك في اليمن من توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى الكثير من الأنشطة الوقائية التي ستسهم وبشكل فعال في مكافحة الوباء تمهيدا للقضاء عليه