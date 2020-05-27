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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر النقيب : القوات المسلحة الجنوبية أثبتت كفاءتها في الجمع بين الدفاع والهجوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
عدن - الخليج 365
أكد المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة، وجبهة محور أبين، محمد النقيب، على تفوق القوات الجنوبية وكفاءتها في الجمع بين الهجوم والدفاع .
وقال النقيب في تغريدة له بتويتر، "اثبتت قواتنا المسلحة الجنوبية تفوقها بكفاءة ومهارة في الجمع بين الدفاع الصلب والهجوم الفتاك سواء في معركة إجتثاث الارهاب الإخواني المدعوم من قطر وتركيا او معارك القضاء على المليشيات الحوثية المدعومة من ايران" .
وتخوض القوات الجنوبية مواجهات عنيفة في مدينة شقرة بمحافظة أبين ضد ميليشيا حزب الإصلاح المنضوية ضمن القوات الشرعية والتي تحاول إجتياح العاصمة عدن
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