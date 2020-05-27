هاني بن بريك يؤيد دعوات تشكيل مقاومة جنوبية في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

أعرب نائب رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي، هاني بن بريك، عن تأييده لدعوات تشكيل مقاومة جنوبية في وادي حضرموت، وذلك على خلفية الحوادث الإرهابية المتكررة التي تشهدها المنطقة .



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وقال بن بريك في تغريدة له بتويتر، "الدعوة لتشكيل مقاومة جنوبية في وادي حضرموت قد يكون الحل الأسلم والأسرع لمقاومة الإرهابيين ودحرهم من الوادي، وجعل كل المؤسسات الرسمية في أمان وبعيدا عن الاختراق الإخونجي" .

وأضاف "وتشكيل المقاومة لايحتاج لقرارات ولا لاستئذان من أي جهة. كما تشكلت في عدن وغيرها لمقاومة الحوثي والقاعدة وداعش" .

وتكرر بين الحين والآخر حوادث الإغتيالات في وادي وصحراء حضرموت وهي مناطق تقع تحت سيطرة المنطقة العسكرية الأولى المعروف بولاءها لحزب الإصلاح