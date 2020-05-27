عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

سقطرى - الخليج 365

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، الأربعاء، عن اضطراب جوي ملحوظ شرق خليج عدن وحول أرخبيل سقطرى.

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ووفقا للمركز، فإنه "من خلال تحليل صور الأقمار الصناعية ومعطيات النماذج العددية والنشرة الجوية الصادرة من المركز الاقليمي الهندي ومعطيات نشرات الرصد البحري يوكد المركز الوطني للأرصاد متابعتة بشكل مباشر وآني لطمئنة المواطنين والصيادين ومرتادي البحر الي ما يشير الى منطقة اضطراب جوي وانخفاض ملحوظ في الضغط الجوي شرق خليج عدن ويتمركز حاليا على خط طول 14.46 شمالا وخط عرض 55.12 شرقا ومن المحتمل أن يتعمق خلال الـ 48 ساعة القادمة.

ونصح المركز الوطني للارصاد الاخوة المواطنين خاصة ربابنة السفن والصيادون بأخذ الإحتياطات اللازمة الناتجة من سوء الأحوال الجوية والاضطراب الملحوظ في البحر شرقي خليج عدن وخاصة حول أرخبيل سقطرى