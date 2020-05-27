مسؤولون بتعز يزورون الصلو واللواء 35 مدرع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

تعز - الخليج 365

قام وكيل أول محافظة تعز الدكتور عبدالقوي المخلافي ، ومعه العميد عبده البحيري رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية بمحور تعز، بزيارة عيدية الى مقر قيادة اللواء 35 مدرع، وعدد من المواقع العسكرية بجبهة الصلو ، حيث كان في استقباله العميد عبدالملك الأهدل اركان حرب اللواء 35 مدرع ورئيس عمليات اللواء وعدد من قادة الكتائب والضباط والصف والجنود.



واكد وكيل اول خلال الزيارة، بان اللواء 35 مدرع سيظل احد اهم، الالوية في المحافظة باعتباره النواة الاساسية لتأسيس الجيش الوطني بقيادة الشهيد المؤسس البطل عدنان الحمادي صاحب الطلقة الاولى في وجه الانقلاب الحوثي بتعز، مشيرا الى مناقب الشهيد ونضاله ومواقفه البطولية منذ بداية الانقلاب ودره الكبير في تحرير المدينة والعديد من المواقع في المحافظة.

ونقل وكيل أول، تحيات وتهاني القيادة السياسية ومحافظ المحافظة الاستاذ نبيل شمسان، إلى قيادة اللواء 35 مدرع والضباط والصف والجنود ، والى الابطال المرابطين في المواقع والجبهات، بمناسبة عيد الفطر المبارك مؤكدا وقوف ودعم السلطة المحلية للجيش الوطني حتى تحرير بقية المحافظة.

واشاد المخلافي بالملاحم البطوليةوالتقدمات الذي يحرزها اللواء 35 في مختلف جبهات القتال، مشيدا ايضا بصمود الابطال المرابطين بجبهة الصلو وبمعنوياتهم العالية وهم يؤدون واجبهم الوطني في الخطوط الامامية، للدفاع عن تعز من جهة الجنوب وتأمين الخط الرئيسي الرابط بين محافظة عدن - تعز، وصدهم لهجمات العدوا وافشال محاولاتهم اليائسة بالتقدم نحو المواقع التي تم دحرهم منها، مقدرا تلك المواقف والتضحيات الذي يقدمها اولئك الابطال، خصوصا في الاعياد والمناسبات وهم بعيدين عن اسرهم واطفالهم.

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من جانبه ثمن اركان حرب اللواء 35 مدرع العميد عبدالملك الاهدل زيارة وكيل اول المحافظة للمرابطين في جبهة الصلو لرفع معنويات ابطال اللواء في مواجهة العدو الحوثي مؤكدا المضي على درب الشهيد الحمادي نحو تحقيق الاهداف المرجوة والمتمثلة في تحرير المحافظة من تلك العصابات العابثة بأمن واستقرار الوطن.

كما اكد الضباط والافراد المرابطين في المواقع العسكرية في جبهة الصلو، ثباتهم وصمودهم في مواقعهم حتى تحرير بقية المحافظة معبرين عن سعادتهم بهذه الزيارة خصوصا في مثل هذه المناسبات التي تزيد من معنوياتهم وثباتهم، من اجل دحر تلك الميليشيا الحوثية وتحقيق النصر .

عقب ذلك قام وكيل اول بزيارة للمستشفى الريفي بمديرية الصلو، الذي تم استكمال بنائه وتعرضه للعديد من القذائف من قبل الميليشيا الحوثية، قبل ان يتم تجهيزه بالمستلزمات والاجهزة الطبية، واستمع من الاهالي واركان حرب اللواء 35 الى اهمية تجهيزه وتوفير الكادر الطبي للاستفادة منه في معالجة الجرحى في الجبهات القريبة منه اضافة الى استفادة الاهالي بعلاجهم ، حيث اكد الوكيل على متابعة موضوع تجهيزه لدى قيادة السلطة المحلية ممثلة بالاخ المحافظ والجهات المعنية.

واختتم وكيل اول زيارته الى مقبرة الشهيد الحمادي وقراءة الفاتحة الى روحه الطاهرة.

رافق الوكيل في الزيارة مستشاري محافظ المحافظة الاستاذ خالد القدسي والاستاذ عبدالحكيم شرف ومدير عام مديرية المواسط أمين شرف ومدير عام حقوق الانسان الاستاذ علي سرحان ورئيس فرع حزب العدالة والبناء في المحافظة الاستاذ أمين المشولي