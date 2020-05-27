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مجموعة هائل سعيد تتكفل بسداد رواتب عاملي أربعة مستشفيات في اليمن

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عدن - اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

مجموعة هائل سعيد تتكفل بسداد رواتب عاملي أربعة مستشفيات في اليمن

عدن - الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، إن مجموعة هايل سعيد أنعم التجارية قدمت تبرعات مالية لسداد رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية بأربعة مستشفيات كبرى باليمن.

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وأوضحت المنظمة ـ في تغريدة لها على تويتر ـ أن مجموعة هائل سعيد التجارية قدمت مبلغ 200000 دولار للمساعدة في تغطية رواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية في مستشفيين في صنعاء ومستشفيين في عدن.

 

وأشارت المنظمة إلى أن المنحة المالية المُقدمة من مجموعة هائل سعيد تأتي ضمن عملها مع منظمة الصحة العالمية لمعالجة في اليمن.

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