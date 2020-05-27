نيران حوثية تتسبب بإصابة مواطن في حيس جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 الحديدة - الخليج 365 تسببت نيران حوثية، بإصابة مواطن، الأربعاء 28 مايو /أيار 2020، في مديرية حيس جنوب الحديدة.

وقالت مصادر محلية، إن المليشيات الحوثية استهدفت منازل المواطنين والأحياء السكنية في مديرية حيس بسلاح م.ط 23 وعيار 12.7 وعيار 14,5 والأسلحة القناصة وبسلاح معدل البيكا بشكل مكثف وهستيري. Advertisements وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي أسفر عن إصابة المواطن محمد يحيى منصر، عشريني العمر بجروح في قدمه، جراء تعرضه لشظايا سلاح م.ط 23. وأشارت المصادر أن الأهالي قاموا باسعاف الجريح إلى مستشفى حيس لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم. وتعد هذه الجريمة الثامنة تضاف إلى سجل الجرائم الحوثية في الحديدة خلال اسبوعين، حيث اصيب الأسبوعين الماضيين سبعة مواطنين بينهم طفل وامرأة في ظل صمت وتخاذل أممي

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