المخا تتسلم الدفعة الأولى من المعدات العلاجية الخاصة بوباء كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

المخا - الخليج 365

تسلّمت مديرية المخا، الدفعة الأولى من المعدات العلاجية الخاصة بوباء كورونا كوفيد-19، وتتضمن جهازي تنفس صناعي وخمسة أسرّة وجهاز تخطيط قلب وبعض مستلزمات السلامة للكادر الطبي.



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وكانت منظمة الصحة العالمية قد قدمت شحنة الأجهزة إلى مديرية ذوباب بعد جهود متابعة حثيثة لمدير عام مديرية ذوباب محمد الشاعري، ومدير عام مديرية المخا عبدالرحيم الفتيح، وتسلمتها مديرية ذوباب التي تم اقرارها موطناً لانشاء مركز عزل مشترك للمديريتين.

وقال مدير عام مديرية ذوباب، محمد الشاعري، أن عجز مكتب الصحة في المحافظة على إجراء بعض الترميمات لمبنى الطوارئ التوليدي في ذوباب الذي رشح كمركز حجر وعزل صحي، هو ما دفع مدراء المديرتين إلى الإقرار بنقل المعدات إلى المخا والتمهيد لإنشاء مركز مشترك، وذلك نظراً لوفرة الكادر الطبي في المخا على النقيض من ذوباب ووجود مبنى مهيأ لذلك.

وشرع مكتب الصحة في المديرية صباح اليوم بالترتيب لاجراءات تركيب الأجهزة، استعداداً للتعامل مع أي حالات طارئة قد تصل، هو ما دفع إلى تخصيص الطابق الأخير من مبنى الحجر عزلا صحيا مؤقتاً إلى أن تنتهي اجراءات انشاء مركز عزل مستقل بالمديريتين وبالساحل عموما، وإلى أن تتوفر الامكانات من بينها الأجهزة والمستلزمات الضرورية وغيرها من الاحتياجات الطارئة.