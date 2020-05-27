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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاضي شاكر محفوظ بنش يتقدم ببرقية عزاء في وفاة شيخ مصطفى الحامد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
متابعات_ الخليج 365
تقدم رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت، القاضي شاكر محفوظ بنش، ببرقية عزاء في وفاة شيخ مصطفى الحامد.
وقال بنش في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي: لا حول ولا قوة الا بالله.. نسأل الله الرحمة والمغفرة لأخينا شيخ مصطفى الحامد وجميع موتى المسلمين.. الحمد لله ولا راد لقضائه.
وبهذا المصاب الجلل أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة الى أسرة الفقيد، أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم، وغفر للفقيد وتغمده بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأصلح ذريته جميعاً، وأن الموت حق ومكتوب على الجميع، ونسأل الله لكم الصبر والتحمل والاحتساب، وقد وعد الله الصابرين بحسن الجزاء وعظيمه بقوله تعالى:{ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ }، خفف الله عنكم مصابكم وأخلف لكم الفضل وضاعف لكم الأجر وطمأنكم بالخير والرؤية الحسنة له.. إنا لله وإنا إليه راجعون.
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