هادي يعزي رئيس هيئة الأركان باستشهاد نجله وعدد من أبطال الجيش الوطني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

بعث الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، عزاه خلالها في استشهاد نجله النقيب فهد صغير عزيز، والملازم عبدالقوي علي بن عزيز، والملازم صخر أمين صادق كزمة، والملازم عمر العري، وعتيق العيدي، وصدام العيدي، وبشير القدمي، إثر اعتداء حوثي آثم وجبان بصاروخ باليستي في محافظة مأرب، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.



Advertisements

وأشاد رئيس الجمهورية، بالتضحيات البطولية التي قدمها الشهداء الأبطال في سبيل الانتصار للوطن ودخر تمرد الميليشيات الحوثية الإيرانية.. منوها بشجاعتهم والبطولات التي سطروها في المعارك ضد الميليشيات الكهنوتية الحوثية حتى استشهادهم ورووا تربة هذا الوطن الغالي بدمائهم الزكية .. كما أشاد بالأدوار النضالية لرئيس هيئة الأركان الفريق صغير بن عزيز في معركة الجيش اليمني ضد الحوثيين للانتصار للوطن وبناء الدولة اليمنية الاتحادية الحديثة التي ينشدها اليمنيون.

وأعرب الرئيس، عن تعازيه الحارة ومواساته الصادقة لرئيس هيئة الأركان العامة وأسر وذوي وأقارب وزملاء الشهداء الأبطال، سائلاً الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم جميعا الصبر والسلوان.