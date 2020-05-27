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البحسني يعرب عن خسارة حضرموت والوطن برحيل القائد العسكري العميد ركن شيخ الحامد 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

البحسني يعرب عن خسارة حضرموت والوطن برحيل القائد العسكري العميد ركن شيخ الحامد 

متابعات_ الخليج 365

نعى محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، مدير مدرسة القتال بحضرموت القائد العسكري العميد ركن شيخ مصطفى الحامد الذي انتقل الى جوار ربه صباح اليوم.

 

وأعرب المحافظ عن خسارة حضرموت والوطن برحيل القائد العسكري العميد ركن شيخ الحامد الذي قضى عمره في خدمة الوطن قائداً عسكرياً معروفاً وكادراً مؤهلاً، تدرج في السلك العسكري وتبوأ بجدارة مناصب عسكرية وأمنية رفيعة أهمها نائب مدير أمن ساحل حضرموت ومدير أمن مديرية المكلا وقائداً للشرطة العسكرية بالمنطقة العسكرية الثانية وآخرها مديراً لمدرسة القتال بحضرموت.

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وأكد المحافظ أن العميد الحامد نال ثقة قيادة السلطة المحلية وقيادة المنطقة العسكرية الثانية في جميع المناصب التي أدارها بكفاءة واقتدار، وارتسمت فيه -رحمه الله- صفة القيادة والانضباط المرتبطة بالتاهيل العلمي العسكري، وحظي بعلاقات اجتماعية واسعة ومحبة لدى زملائه والأفراد الذين كان يقودهم في مختلف المرافق العسكرية والأمنية.

 

ورفع المحافظ بخالص التعازي الى أولاده وأخوانه وأفراد أسرته كافة، مبتهلاً الى المولى تعالى بأن يتغمد فقيد حضرموت والوطن العميد ركن شيخ مصطفى بواسع رحمته وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون.

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