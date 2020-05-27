شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. استشاري فيروسات يزف بشرى سارة للسعودين والمقيمين بشأن كورونا ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زفّ استشاري الأبحاث الفيروسية الدكتور بندر العصيمي بشارة للسعوديين و المقيميين انخفاض معدل انتشار عدوي فيروس كورونا في السعودية إلى أقل من واحد (R0=0.9) وهي للمرة الأولى منذ أكثر من 80 يوماً، منذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في المملكة في 2 مارس 2020.

وقال العصيمي عبر تغريدة له عبر حسابه بـ”تويتر”: “الحمد لله، لأول مرة بعد 17 دورة من رصد معدل انتشار العدوى دخلنا اليوم في منطقة الأمان، وأصبح (R0=0.9) دخلنا اليوم للمرحلة 3 من مراحل الانتشار الوبائي وهي مرحلة التعافي بعد 6 دورات من محاولات تسطيح المنحنى، و10 دورات من محاولات احتواء الوباء ومنع انتشار الفيروس”.

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وأكد العصيمي لـ”الإخبارية” أن “معدل الشفاء من المرض تجاوز 63%، ومقبلون على نسب أكبر من حالات التعافي، لافتاً إلى أن نسبة الوفيات قليلة جداً في المملكة، وتكاد تكون هامشية وصفرية”.