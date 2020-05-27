شكرا لبحثكم عن خبر آخر أسعار الصرف: تراجع الريال اليمني يستمر أمام العملات الأجنبية والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وإليكم أسعار صرف اليوم 27 مايو :
أسعار_الشراء
في السوق السوداء بـ صنعاء :
الريال السعودي 158.00
الدولار الأمريكي 599.00
أسعار البيع
الريال السعودي :158.3
الدولار الأمريكي : 601
أسعار_الشراء
في السوق السوداء بـ عدن :
الريال السعودي 185.00
الدولار الأمريكي 703.00
أسعار البيع
الريال السعودي :186
الدولار الأمريكي : 704.5
أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي :
في #صنعاء :
الشراء 3.7920
البيع 3.8000
في عـدن :
الشراء 3.8020
البيع 3.8050
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.