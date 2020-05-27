شكرا لبحثكم عن خبر آخر أسعار الصرف: تراجع الريال اليمني يستمر أمام العملات الأجنبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار صرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، وإليكم أسعار صرف اليوم 27 مايو : أسعار_الشراء

في السوق السوداء بـ صنعاء :

الريال السعودي 158.00

الدولار الأمريكي 599.00

أسعار البيع

الريال السعودي :158.3

الدولار الأمريكي : 601

أسعار_الشراء

في السوق السوداء بـ عدن :

الريال السعودي 185.00

الدولار الأمريكي 703.00

أسعار البيع

الريال السعودي :186

الدولار الأمريكي : 704.5 أسعار الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي :

في #صنعاء :

الشراء 3.7920

البيع 3.8000

في عـدن :

الشراء 3.8020

البيع 3.8050

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