أسرة 'اليمن العربي' تعزي بوفاة العميد شيخ مصطفى الحامد

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتقدم أسرة وطاقم موقع 'الخليج 365'، بأصدق عبارات العزاء والمواساة لأسرة وذي العميد شيخ مصطفى الحامد، الذي انتقل الى جوار ربه اليوم الأربعاء 27 مايو/ أيار 2020، مخلفا وراءه تاريخا عسكريا حافلا بالأمجاد.



ويبتهل 'الخليج 365' الله عز وجل أن يتقبل الفقيد بقبول حسن، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ويصبرهم على هذا المصاب الجلل، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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