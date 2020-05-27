شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو طريف للأمير الوليد بن طلال يشارك حفيداته الخمسة بعض الألعاب والاحتفال بالعيد والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أظهر مقطع فيديو طريف، احتفال الأمير الوليد بن طلال، بالعيد مع حفيداته الخمسة ويشاركهن في بعض الألعاب.
وأوضح الفيديو، الذي نشره الأمير مساء أمس الثلاثاء، قيامه بممارسة العديد من الرياضات معهن من بينها ركوب “السيكل” ولعب كرة القدم مع إحدى حفيداته.
وظهر الأمير وهو يجري وراء إحدى حفيداته، كما ظهرت الفتيات وهن يؤدين صلاة العيد جماعة ثم تشاركن في لعبة الفرفيرة ومارسن السباحة وركوب الدراجات.
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