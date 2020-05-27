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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل : فشل هادي والزبيدي والحوثي والسعودية والامارات..ترامب ينتقم لكل اليمنيين شمالا وجنوبا ويعلن رسميا قرار صارم اثلج صدور كل اليمنيين ( نص القرار )

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