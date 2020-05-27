أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز الأخبار المتعلقة بالشأن اليمني لصباح هذا اليوم الأربعاء الموافق 27 مايو/ أيار 2020 وهي كالتالي:

نجاة رئيس هيئة الأركان من هجوم صاروخي حوثي https://www.elyamnelaraby.com/482484/ لإفشال اتفاق الرياض.. إخوان اليمن يلوحون بالورقة التركية القطرية https://www.elyamnelaraby.com/482489/ التحالف يقصف مواقع للمليشيا في كتاف بصعدة https://www.elyamnelaraby.com/482493/ Advertisements الأرصاد يحذر المواطنين من أمطار رعدية متفاوتة الشدة https://www.elyamnelaraby.com/482498/ "كورونا" يفتك بسكان صنعاء وسط تكتم حوثي https://www.elyamnelaraby.com/482510/ أول تصريح لرئيس هيئة الأركان بعد اسششهاد نجله في مأرب https://www.elyamnelaraby.com/482515/ التحالف يستهدف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى https://www.elyamnelaraby.com/482520/

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