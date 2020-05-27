التحالف يستهدف مواقع وتجمعات حوثية بمأرب وسقوط قتلى وجرحى

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020 الخليج 365 ـ مأرب قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الأربعاء، 27/أيار/2020، مواقع وتجمعات حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن المقاتلات الحربية استهدفت بعشر غارات جوية مواقع وتجمعات للحوثيين في مديرية صرواح غربي المحافظة. وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي الذي تزامن مع تحليق مكثف للطيران الحربي في أجواء المديرية.

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