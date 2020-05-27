- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أول تصريح لرئيس هيئة الأركان بعد اسششهاد نجله في مأرب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020
الخليج 365 ـ صنعاء
أكد رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن "صغير بن عزيز" أن إيغال الحوثي في الدم والتدمير يزيدهم قوة وقناعة بقرب نهاية الكهنوت الحوثي.
وجاء حديث "بن عزيز" في تغريدة على حسابه في "تويتر"، تعليقاً على مقتل نجله وعدد آخر من مرافقيه في قصف حوثي استهدف معسكر "صحن الجن" بمارب.
وتابع "بن عزيز" "كلما أوغلوا في الدم والتدمير .زدنا قوة وصلابة وزادت قناعتي بقرب نهاية الكهنوت الحوثي وإيران".
واستشهد سبعة جنود بينهم نجل رئيس هيئة الأركان العامة إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر "صحن الجن" في مارب أثناء اجتماع قيادة الجيش في وقت متأخر من مساء الثلاثاء
كانت هذه تفاصيل خبر أول تصريح لرئيس هيئة الأركان بعد اسششهاد نجله في مأرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.