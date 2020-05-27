شكرا لبحثكم عن خبر وزير الصحة يعلن عن وصول فريق خبراء لإنشاء وحدة طبية متكاملة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

أعلن وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، الثلاثاء، أن فريق خبراء أولي سيصل إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غد الخميس للبدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بسعة 100 سرير.

وقال الوزير في تصريح نشرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" "إن الحكومة تسخر كافة الإمكانات المتاحة لمجابهة وباء كورونا المستجد(كوفيد-19) وتقوم بالتنسيق مع المانحين والمنظمات الدولية لمساندة الجهود الحكومية في هذا المجال".

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وأضاف "باعوم"أنه "بناء على التنسيق والتواصل مع المنظمات الأممية، والدعوات التي وجهتها الحكومة للمجتمع الدولي لدعم القطاع الصحي، سيصل فريق خبراء أولي إلى العاصمة المؤقتة عدن بعد غد الخميس للبدء في التخطيط لإنشاء وحدة طبية متكاملة لمجابهة وباء كورونا بسعة 100 سرير.

وأشار الويز إلى أن الفريق مكون من الدكتور نيكولاس ماكوه بريطاني الجنسية، و الدكتور ماركوس هوتل الماني الجنسية.

ولفت إلى "أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قام بالتعاقد مع شركة (اسبن ميديكال) وهي شركة مزود عالمي لحلول الرعاية الصحية الطارئة- للبدء في الوحدة الطبية المتكاملة لعلاج واستقبال حالات الإصابة بكورونا، متضمنة وحدة عناية مركزة".

وأضاف أن وزارته ستقوم باستقبال الفريق وستقدم له كافة التسهيلات لتمكينه من اداء مهامه.