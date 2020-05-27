شكرا لبحثكم عن خبر مصادر: إصابة اثنين من أفضل الأطباء الاستشاريين بفيروس كورونا في صنعاء والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت مصادر إعلامية الثلاثاء إصابة اثنين من أفضل الأطباء الاستشارين في مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا بالعاصمة صنعاء شمالي اليمن بفيروس كورونا المستجد . وقالت المصادر لـ"يمن برس" إن الدكتور"شفيق أحمد العماد"، استشاري الباطنة وأمراض الكلى والدكتور "عبدالله التويتي، استشاري العظام والمفاصل أصيبا بفيروس كورونا في العاصمة صنعاء. Advertisements وأضافت أن الطبيبين يخضعان حاليا للعناية المشددة بعد أن ساءت حالتهما الصحية جراء إصابتهما بالفيروس.

يأتي هذا في ظل التكتم الحوثي، ورفضهم الإفصاح عن الأعداد الحقيقية للمصابين والوفيات بهذا الفيروس الذي يفتك بسكان المحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، التي قالت إن أعداد المصابين بهذا الفيروس حالتين فقط

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إصابة اثنين من أفضل الأطباء الاستشاريين بفيروس كورونا في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.