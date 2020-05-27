شكرا لبحثكم عن خبر ”الأرصاد” يتوقع استمرار هطول الأمطار على 12 محافظة يمنية والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية ومتفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 الساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته التي أطلع عليها " المشهد اليمني "، بان الأمطار الرعدية المتفاوتة الشدة ستهطل على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج والضالع جنوباً وتمتد شرقاً على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، شبوة وهضبة حضرموت.

وأشار إلى أن أمطار رعدية متفرقة ستهطل كذلك، على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين بالمناطق الصحراوية والسهول الساحلية من ارتفاع الحرارة نهاراً، وكذا الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة اضطراب البحر وارتفاع الموج.

وتتواصل توقعات الارصاد الجوية وجهات الطقس وفلكيين باستمرار حالة عدم الاستقرار في الاجواء على معظم المحافظات، بالتزامن مع هطول أمطار متفاوتة بمعظم المناطق خلال الأيام الماضية.

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