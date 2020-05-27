شكرا لبحثكم عن خبر خلافات أسرية تودي بحياة 5 أشخاص وإصابة آخر من أُسرتين بحضرموت والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بمحافظة حضرموت الوادي، اليوم الثلاثاء، أن خلافات أسرية بين أُسرتين أدت إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة آخر، إثر اندلاع اشتباك مسلح.

وذكرت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن خلافات اسرية قادت الى إندلاع اشتباك مسلح بين شباب من أُسرتين تنتميان إلى “قبيلة آل علي بن سالم”، في منطقة حريضة، بوادي حضرموت، ما أدى إلى مقتل خمسة منهم، وإصابة آخر بجروح خطيرة.

وصباح اليوم، اغتيل مدير أمن شبام، وثلاثة من مرافقيه.

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