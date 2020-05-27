شكرا لبحثكم عن خبر الإعلان عن إصابة اثنين من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي بفيروس كورونا بصنعاء (بيان) والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - أعلنت رابطة أمهات المختطفين، إصابة أثنين من المختطفين في سجون مليشيا الحوثي بفيروس كورونا، في صنعاء.

وقالت رابطة أمهات المختطفين في بيان لها، "إنها تلقت بلاغاً عاجلاً مساء اليوم الإثنين يؤكد إصابة "نور الدين مرزية" و"محمد واصل" بفيروس كورونا ونقلهم للحجر الصحي في السجن وحالتهم الصحية حرجة للغاية".

وطالبت رابطة أمهات المختطفين بسرعة إطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسراً والمحتجزين من السجن المركزي التابع للمليشات الحوثية.

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كما طالبت الرابطة الأمم المتحدة ومبعوثها الأممي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحمل مسؤوليتهم الإنسانية تجاه قضية المختطفين التي طال أمدها دون ايجاد حل عادل لها.

وتحتجز مليشيا الحوثي الإنقلابية العشرات من المخطتفين المدنيين في سجونها منذ خمس، بتهم تعسفية وغير قانونية، ويعانون من تدهور حالتهم الصحية نتيجة التعذيب، وسبق أن أعلنت الميلشيات حكم بإعدام أربعة صحفيين، والذي لاقى إدانات محلية ودولية واسعة.