شكرا لبحثكم عن خبر يدعو المجتمع الدولي الى تدخل عاجل.. مسؤول حكومي يحذر من أكبر كارثة في تاريخ العالم قد تسبب بارتفاع اسعار الوقود ثمانية اضعاف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جدد وزير الاعلام في الحكومة الشرعية معمر الإرياني التحذير من مخاطر انهيار ناقلة النفط "صافر" العائمة قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غربي البلاد، بعد ظهور تآكل الخزان الذي يحوي مليون برميل من النفط الخام.

وقال الإرياني في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه في "تويتر"، نجدد التحذير من مخاطر أكبر كارثة بيئية في تاريخ العالم جراء تسرب او انفجار ناقلة النفط "صافر" العائم قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة، بعد ظهور تآكل الخزان.

وأضاف "أن تسرب 138 مليون لتر من النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر وارتفاع أسعار الوقود أكثر من 800 % وتضاعف أسعار السلع والمواد الغذائية، كما ستكلف مخزونات الثروة السمكية أكثر من 10 مليار دولار خلال السنوات العشرين القادمة.

‏وأشار إلى أنه، في حال نشوب حريق في ناقلة النفط "صافر"، جراء التسرب أو الانفجار فإن 3 ملايين شخص في الحديدة سيتأثرون بالغازات السامة، وسيحتاج 500 ألف شخص اعتادوا على العمل في مهنة الصيد وعائلاتهم، وقد يستغرق مخزون الأسماك 25 عاما للتعافي.

‏وأوضح، أن اختلاط الغاز بمياه الأمطار قد ينتهي به المطاف في طبقات المياه الجوفية مما سيؤدي إلى التسمم البطيء، ومشاكل صحية لـ6 ملايين شخص.

‏ولفت إلى أن 58 منظمة إنسانية سوف تعلق خدماتها في الحديدة مما يعطل الخدمات عن 7 ملايين محتاج.

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‏وأردف بأن الكارثة البيئية التي ستنتج عن تسرب أو انفجار الخزان لن تقتصر على اليمن بل ستشمل الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن وحركة التجارة الدولية في مضيق باب المندب وقناة السويس.

وحمل وزير الاعلام في الحكومة اليمنية، مليشيا الحوثي كامل المسئولية عن هذه الكارثة المحتملة والنتائج الكارثية المترتبة عليها.

ودعا المجتمع الدولي للتدخل العاجل وممارسة الضغط الكافي لتفادي هذا الخطر المحدق وتمكين الفريق الفني التابع للأمم المتحدة من تقييم الأضرار ومباشرة أعمال الصيانة الدورية للناقلة النفطية "صافر".

وتتهم الحكومة اليمنية، جماعة الحوثي المسلحة، فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة من معاينة وصيانة خزان "صافر" العائم قرب ميناء رأس عيسى بمدينة الحديدة غربي البلاد