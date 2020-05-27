شكرا لبحثكم عن خبر الكشف عن إصابة وزير صحة مليشيا الحوثي”طه المتوكل” بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - ذكرت مصادر محلية من صنعاء أن وزير صحة مليشيا الحوثي في الحكومة التابعة للمليشيا في صنعاء، اصيب بفيروس كورونا المستجد إلى جانب 20 قيادياً في الوزارة، في ظل استمرار الجماعة بالتغطية على أعداد المصابين بالوباء في العاصمة صنعاء.

وبحسب الصحفي والكاتب السياسي سامي غالب في منشور على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك اليوم، عن أكثر من مصدر، أن “طه المتوكل الوزير في سلطة الأمر الواقع في صنعاء، مصاب”، وأضاف “لكنه ليس بوريس جونسون، رئيس وزراء إنجلترا، ليطلع على اليمنيين يكاشفهم بمرضه أو مرض معاونيه.

وتابع أن المتوكل “يتوجب ذكر اسمه وصفته، هنا، بما أنه شخصية عامة تتولى موقعا يمس حياة السكان في المحافظات التي يسيطر عليها الحوثيون.. أدعو له ولكل المصابين من موظفي الوزارة بالسلامة”.

وقال غالب إن “الوزارة المتسترة (على انتشار الوباء) هُتك سترها! هي، الآن، أخطر بؤر الفيروس في صنعاء. أحد وكلائها في الحجر وأحد مديريها توفي قبل أيام”.

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وتابع أن “20 قياديا في الوزارة (وأغلبهم حوثيون) تأكدت إصابتهم قبل ساعات.”.

وكان غالب نقل عن مصادر مطلعة، أكثر من مرة، معلومات بشأن انتشار الوباء في العاصمة صنعاء ومحافظة إب، مشيراً إلى أن الحالات تجاوزت العشرات إلى المئات.

الجدير بالذكر، أن الحوثيين، يرفضون الكشف عن عدد الحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا، وأعلنوا فقط عن أربع حالات بينها حالتا شفاء، في حين تشير مصادر متطابقة، إلى أن أعداداً غير قليلة من الإصابات بالإضافة إلى وفيات لمشتبهين بالإصابة بالفيروس، رفضت الجماعة الكشف عنها.

وبلغت الاصابات في اليمن رسميا 233 حالة اصابة مؤكدة و44 حالة وفاه