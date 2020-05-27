الأرصاد يحذر المواطنين من أمطار رعدية متفاوتة الشدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

توقع المركز اليمني للأرصاد هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة على المحافظات الجبلية ومتفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.



وذكر المركز في نشرته أن الأمطار المتوقعة ستهطل على المحافظات الجبلية من صعدة شمالاً إلى لحج والضالع جنوباً وتمتد شرقاً على أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات البيضاء، الضالع، شبوة وهضبة حضرموت.

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وتوقع هطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الغربية والجنوبية الغربية والمناطق الداخلية المحاذية لها، وأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة الشدة أحياناً على أرخبيل سقطرى.

وحذر المركز المواطنين بالمناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من تدفق السيول في الشعاب والوديان وعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

ونبه المواطنين بالمناطق الصحراوية والسهول الساحلية من ارتفاع الحرارة نهاراً، وكذا الصيادين ومرتادي البحر في أرخبيل سقطرى من الرياح الشديدة واضطراب البحر وارتفاع الموج.

ولفت إلى أن درجات الحرارة العظمى ستكون مرتفعة على المناطق الصحراوية والساحلية، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى يوم أمس بسيئون 2ر41 وعدن 0ر36 درجة مئوية، في حين تكون الرياح حول أرخبيل سقطرى شديدة السرعة تصل إلى أكثر من 25 عقدة