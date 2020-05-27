شكرا لبحثكم عن خبر وزير الدفاع يطّلع على سير العمليات العسكرية في الجوف والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اطلع وزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اليوم، على سير العمليات العسكرية في محافظة الجوف وترأس اجتماعاً بقيادة المنطقة العسكرية السادسة وعددا من قادة الألوية والوحدات العسكرية.

وخلال الاجتماع ، نقل الفريق المقدشي للجميع تهاني وتحايا القيادة السياسية ممثلة بفخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة عيد الفطر المبارك والذكرى الـ 30 لقيام الجمهورية اليمنية المجيدة (22مايو).

واستمع الفريق المقدشي من القائم بأعمال قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن أمين الوائلي إلى تقرير تفصيلي حول العمليات الميدانية..مُشيداً ببطولات وتضحيات قادة وأبطال القوات المسلحة في معركة الكفاح الوطني لاستكمال دحر مليشيا الحوثي المدعومة من ايران واستعادة الدولة والمؤسسات الدستورية.. مشيراً أن تلك البطولات والتضحيات ستظل خالدة في الذاكرة الوطنية وتتوارثها الأجيال المتعاقبة.

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كما أشاد وزير الدفاع بما يتمتع به أبطال الجيش الوطني من معنويات عالية وجاهزية وكفاءة قتالية متميزة..مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود وبذل مزيد من التضحيات لاستكمال معركة تحرير كامل تراب الوطن من المليشيات المتمردة وتلبية تطلعات الشعب اليمني التائق لتحريره من الفوضى والظلم وممارسات النهب والسلب والتفرقة وعبث المليشيات والجماعات الإرهابية.

وجدّد الفريق المقدشي ،المضي على درب الشهداء وعلى أهداف وقيم ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين والسير نحو تحقيق كامل الأهداف المنشودة مهما كانت التضحيات..مؤكداً أن مؤسسة الوطن الدفاعية لن تحيد ولن تميل عن العهد، وستظل حامية الوطن وثوابته وحارسة مكتسباته.

كما أشاد وزير الدفاع بالالتفاف القبلي الكبير حول الدولة والقيادة الشرعية والجيش الوطني..مثمناً الوقفة العروبية الأخوية للأشقاء في دول التحالف العربي الداعم الشرعية لمساندة الشعب اليمني لاستعادة دولته وامنه واستقراره والتضحيات التي تبذلها القوات المشتركة لإسناد القوات المسلحة اليمنية في معركة المصير الواحد والمصلحة المشتركة.