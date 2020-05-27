شكرا لبحثكم عن خبر شاهد صورة من قلب مدينة قعطبة أسواق وقمامة وحميات تغزو المدينة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر طبية في مدينة قعطبة بمحافظة الضالع ان الحميات بدأت تظهر بعد تساقط الأمطار في الأيام الأخيرة و مخاوف من ان يستمر الوباء في الانتشار.

واكدت مصادر طبية في أحد مشافي قعطبة انها تستقبل في اليوم 10 حالات حميات تقريبا وان هناك سكان مصابين خارج المدينة لا يستطيعون الوصول .

مصادر طبية اخرىفي مستشفى السلام الحكومي قالت ان هناك حالات حميات بدأت تظهر و ان أعداد المصابين تتزايد وتختلف الحالات من يوم لأخر.

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وكشف مصادر عن وفاة حالتين بالحميات لكن احداهما كانت مصابة بالسكر والضغط واخرى بالكلى .

وفي نفس السياق اوضحت مصادر طبية ان البعوض سبب في نقل المرض وان تراكم القمامة وتدفق المجاري في أيام الأمطار سبباً في ذلك وقد تسبب كارثة اذا لم يتم القيام بنقل القمامة من داخل المدينه.

واشار سكان محليون ل (يمن فويس)في مدينة قعطبة ان القمامة مكدسة منذ شهور امام الاحياء والمنازل ولم يتم نقلها حتى ان روائحها وبالذات مع الأمطار أصبحت. كريهة والبعوض انتشر بشمل كبير.

واضافوا ان القمامة أصبحت خطر يهدد السكان إضافة الى عدم التزام السكان بالحجر المنزلي واستمرار فتح الاسواق تذا قد يشكل خطر في حال وصول مصاب بكورونا الى المدينة