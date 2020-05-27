شكرا لبحثكم عن خبر قيادي حوثي يكشف عن خوفه من إستخدام الجماعة كورونا لتصفية الخصوم في صنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أبدى كثير من السياسيون والناشطون بما فيهم قيادات حوثية مخاوفهم من استخدام مليشيا الحوثي لكورونا لتصفية خصومها والمعارضون لسياستهم الإنقلابيه الخبيثة. وقال ناشطون إن هناك وفيات بالمئات وسط تكتم وتستر كبير من الحوثيين و الزفيات شخصيات كبيرة. ‏وقال القيادي الحوثي احمد سيف حاشد ان هناك مخاوف من استخدام كورونا لتصفية الخصوم . وتسأل حاشد بعد اخبار إصابة القيادي الحوثي سلطان السامعي بالقول في تغريدة له على صفحتة بتويتر: Advertisements "إذا كان ما أصاب الشيخ سلطان "كورونا" فيكون السؤال؟! لماذا كان الأول في صفه القيادي؟! لا أظنها الصدفة!!"

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