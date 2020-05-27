شكرا لبحثكم عن خبر السيول تجرف طرقات وسيارات ومنازل في أزارق الضالع .. صور والان مع التفاصيل



يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية في مديرية الأزارق بمحافظة الضالع جنوب اليمن ان سيول جارفة سببت أضرار فادحة في الأراضي الزراعية والطرقات . واوضح سكان ان سيول ضخمة مفاجئة تجمعت من مناطق بعيدة وتضرر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والآبار وتحطم سيارتين وتضرر العديد من المنازل وانقطاع كلي لشبكة الطرقات. Advertisements ووجه الأهالي مناشدات للسلطات المحلية لإغاثتهم لتخفيف عنهم من الأضرار التي حلت بهم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيول تجرف طرقات وسيارات ومنازل في أزارق الضالع .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.