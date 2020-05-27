تعرف على أسعار الحديد والأسمنت في إقليم حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 مايو 2020

متابعات_ الخليج 365

في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها بلادنا وتدهور العملة الوطنية مقابل نظيراتها الأخريات؛ تضاعفت الأسعار بشكل عام في ربوع الجمهورية، مسببة ارتفاعا ملموسا في أسعار السلع والمواد الإستهلاكية ومواد البناء.



وشهدت مادة الإسمنت أسعارا مختلفة ومتفاوتة في الآونة الأخيرة متأثرة بالجودة والمواصفات، إلا أنها بطبيعة الحال تندرج في إطار سعر متقارب، يقدر بـ 5 دولارا أمريكي للكيس البالغ 50 كيلو جراما.

وبخصوص الحديد، فإن سعره ثابت بجميع الأصناف بغض النظر عن اختلاف الأحجام كونه يباع في مختلف مناطق البلاد بسعر الطن.

وفيما يلي النشرة اليومية لأسعار الإسمنت والحديد في حضرموت.. وهو كالتالي:

Advertisements

* اسمنت حضرموت = 3300 ريال يمني

اسمنت "العربية" حضرموت = 3200 ريال يمني

اسمنت سعودي = غير متوفر حاليا

اسمنت عماني = 3300 ريال يمني

اسمنت أبيض = 7000 ريال يمني

* سعر الطن الواحد من الحديد : 1950 ريال سعودي.

* ملاحظة: متوسط سعر صرف الدولار أمام الريال اليمني = 650 ريال يمني