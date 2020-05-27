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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل: واخير انتصر الانتقالي ووجه ضربة قاضية للوزير الجبواني وامر قهري يبعده عن الجنوب نهائيا وترحيله الى هذه الدولة الافريقية رغما عن انفه ( ليست مصر)

2020/05/27 الساعة 08:37 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

حقق المجلس الانتقالي نصا كاسحا على الشرعية وتمكن من ابعاد الميسري والجبواني ليس فقط عن مناصبهما بل تم ابعادهما عن الساحة الجنوبية . فوفقا للتسريبات عن الحكومة الجديد فان الميسري سيتولى منصب رئيس مجلس الشورة فيما سيتم ابعاد الجبواني الى جيبوتي سفيرا لليمن هناك

فيما أكد مصدر رفيع في العاصمة السعودية الرياض ، نتحفظ عن ذكر اسمه ، بأن الدعوة العاجله التي وجهت بضرورة قدوم الزبيدي و البيض والجفري إلى الرياض كانت بغرض التوافق على توزيع الحقائب الوزارية وتسمية أعضائها كما نصت عليها وثيقة اتفاق الرياض في الملحق السياسي الاول الذي حدد بأن تكون عدد الحقائب الوزارية بعدد (٢٤) حقيبة توزع بالمناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية ، وقد كان هذا الملحق محل خلاف بين الشرعية والانتقالي مما أدى إلى عرقلة تنفيذ بنود الاتفاق المزمن المشرفة على تنفيذه القيادة السعودية .. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: عاجل وفي غابة الخطورة..هاني بن بريك يصعق الجميع ويكشف عن مصير مرعب وكارثي لنجل الرئيس هادي والقادة العسكريين التابعين للشرعية قبل اقتحام زنجار وكما أفاد بأن تفجير الموقف العسكري من قبل الشرعية بإدارة معركة على قوات الانتقالي المرابطة في منطقة الشيخ سالم بمحافظة أبين ، هو ما دفع بالجانب السعودي إلى ممارسة ضغط سياسي وعسكري على الطرفين لانهاء الخلاف بشأن اي الملاحق الواجب تنفيذها ولهذا أتى التوافق على تسمية حكومة الكفاءات السياسية على النحو التالي :-

١_ احمد بن مبارك رئيس مجلس الوزراء. من حصة رئيس هادي. ٢_ مفرح بيحبح المرادي وزير الدفاع من حصة رئيس هادي. ٣- صلاح الشنفره وزير الداخلية من حصة رئيس هادي . ٤- عبدالعزيز المفلحي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية .من حصة رئيس هادي ٥- ياسين سعيد نعمان وزير الخارجية وشؤون المغتربين من حصة رئيس هادي .. أما الحقائب الوزارية للمحافظات الجنوبية فقد تم توافق على الآتي أدناه :- ٦- الخضر لصور وزير الصحة من حصة المؤتمر ٧- م. وليد الساحمي وزير الأشغال العامة من حصة المؤتمر ٨- فضل الجعدي وزير الإدارة المحلية من حصة الانتقالي ٩- عدنان الكاف وزير الكهرباء والمياه والبيئة من حصة الانتقالي ١٠- محمد صالح بن عديو وزير النفط من حصة الإصلاح . ١١- مقبل لكرش وزير الزراعة و الاسماك من حصة الائتلاف الجنوبي ١٢- عفراء حريري وزيرة حقوق الإنسان من حصة مكون شباب الحراك المشارك .. ١٣- د. سليم النهدي وزير التعليم العالي من حصة جامع حضرموت ١٤- راجح با كريت وزير النقل من حصة مجلس أبناء المهرة وسقطرى . ١٥- د. محمد عبدالهادي وزير الاعلام من حصة المجلس الثوري . أما حصة الحزب الاشتراكي في المحافظات الجنوبية حسبت بحقيبة الخارجية .. Advertisements أما الحقائب الوزارية للمحافظات الشمالية فقد تم توافق على الآتي أدناه :- ١٦- حافظ معياذ نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط والتعاون الدولي من حصة مؤتمر طارق عفاش ١٧- حسين العجي العواضي وزير الصناعة والتجارة من حصة مؤتمر هادي ١٨- احمد محسن عبود وزير التربية والتعليم من حصة الإصلاح ١٩- أحمد لعوش وزير العدل والشؤون القانونية من حصة الناصري ٢٠- عدنان عبدالجبار وزير الخدمة المدنية والتأمينات والشؤون الإجتماعية و العمل .من حصة الاشتراكي ٢١ - خالد الرويشان وزير الثقافة والسياحة من حصة مؤتمر طارق عفاش ٢٢- منير الوجيه وزير الشباب والرياضة من حصة المستقلين ٢٤- صخر الوجيه وزير الأوقاف والإرشاد من حصة الإصلاح ٢٤-د. نجيب سلام وزير التعليم المهني ..من حصة مؤتمر هادي ٢٥- الشيخ أمين العكيم وزير الدولة من حصة مؤتمر هادي .. وكما توافق على تسوية أوضاع أعضاء الحكومة السابقة على النحو التالي : ١- م. أحمد الميسري رئيس مجلس الشورى . ٢_ د. معين عبدالملك سفير فوق العاده في بريطانيا . ٣- صالح الجبواني سفير فوق العاده في جبوتي . ٤_ باقي أعضاء الحكومة السابقة أعضاء مجلس شورى باستثناء الوزير كفاين .. أما بشأن محافظين المحافظات الجنوبية فقد تم التوافق على توزيع التالي :- ١- احمد لملس محافظ محافظة عدن من نصيب الانتقالي ٢- علي السعدي ابوجياب محافظ محافظة أبين من نصيب الحراك الجنوبي ٣- زيد الجمل محافظ محافظة الضالع من نصيب الانتقالي ٤- غازي أحمد صالح لحمر محافظ محافظة شبوة من نصيب مؤتمر هادي ٥- عمرو بن حبريش محافظ محافظة حضرموت من نصيب الجامع . ٦- كفاين محافظ محافظة سقطرى من نصيب الإصلاح .. ومن المتوقع بأن تصدر القرارات الجمهورية بتشكيل حكومة الكفاءات السياسية في الاسبوع المقبل التي يترتب عليها ايقاف المعركة الدائره في محافظة أبين بين الشرعية والانتقالي .

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